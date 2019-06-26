Fatih’te yaşlı turistleri hedef alan kapkaççı kamerada Fatih’te yaşlı turistleri hedef alan kapkaççı polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Fatih’te yaşlı turistleri hedef alan kapkaççı polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. Kapkaç anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih Kumkapı’da yaşlı turistleri hedef alan Alaattin A. isimli kapkaççıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, farklı tarihlerde 7 ayrı kapkaç olayına ve yağma, evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen Alaattin A. Fatih Nişanca Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Kapkaççı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, kapkaç anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.