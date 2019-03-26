Fatih'te yangın Gecekonduda çıkarak 5 katlı binaya sıçrayan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Fatih'te gecekonduda çıkan ve 5 katlı binaya sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Katip Kasım Mahallesi Sepetçi Selim Sokağı'ndaki tek katlı gecekonduda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, gecekondunun bitişiğindeki 5 katlı binaya da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadaki vatandaşları tahliye ederek, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken, yapılarda maddi hasar oluştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.