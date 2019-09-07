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Fatih’te yanan ahşap bina iş makinesiyle yıkıldı

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:18
Fatih’te yanan ahşap bina iş makinesiyle yıkıldı

İSTANBUL (AA) - Fatih’te kullanılmayan tarihi ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Şehsuvar Bey Mahallesi Şair Sermet Sokaktaki kullanılmayan tarihi ahşap binada yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, binanın önünde park halindeki iki otomobilde de hasar oluştu.

Çökme tehlikesi bulunan bina, iş makinesiyle yıkıldı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:18
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