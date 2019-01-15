Fatih'te uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Fatih'te uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen şüphelinin, uyuşturucu maddeleri annesinin evinde saklaması üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 76 yaşındaki annesi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ocak'ta Balat Mahkemealtı Caddesi üzerinde bulunan bir adreste E.S'nin (51) uyuşturucu madde ticareti yaptığını ve uyuşturucu maddeyi Ayvansaray Mahallesi Püsküllü Caddesi üzerinde bulunan annesine ait evde sakladığını tespit etti.

Ekipler, Püsküllü Caddesi'ndeki adrese düzenlediği baskında anne N.S'yi (76) gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 22 kilo 430 gram bonzai, 2 kilo 954 gram esrar ve 94 gram kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin şüpheli E.S'yi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Operasyon görüntülerinde, baskın düzenlenen adresin kapısının çilingir yardımıyla açıldığı, evde yapılan aramada poşetler içerisinde uyuşturucu maddelerin bulunduğu görülüyor.