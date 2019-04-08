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Fatih'te can pazarı... Lüks otomobil çarptı kaçtı, küçük kız araçtan fırladı!

İstanbul Fatih'te aynı aileden 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında baba İsa Öztürk otomobilinin içinde sıkışırken, küçük kızı otomobilden yol kenarındaki yeşil alana uçtu. Küçük kız kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, iki abla hafif şekilde yaralandı, anne ve babanın durumlarının ağır olduğu öğrenildi. İki aracın kaza yapmasına neden olan lüks bir otomobilin ise, durmadan kaçtığı öne sürüldü.

08 Nisan 2019 Pazartesi 06:27
Fatih'te can pazarı... Lüks otomobil çarptı kaçtı, küçük kız araçtan fırladı!

İstanbul Fatih'te feci bir kaza meydana geldi. 

Kaza, 10. Yıl Caddesi, Yedikule mevkii, Topkapı istikametinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, olay yerinden kaçan ve plakası alınamayan siyah renkli lüks bir otomobil, İsa Öztürk yönetimindeki 34 KP 3664 plakalı otomobile çarptı. Bu nedenle Öztürk'ün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir ağaca şiddetli şekilde çarptı.

Baba İsa Öztürk, şoför mahallinde sıkışırken, ailenin en küçüğü olan bir kız çocuğu ise otomobilden yol kenarındaki yeşil alana fırladı. Otomobilinin içerisinde sıkışan babanın yanı sıra, yanında oturan anne de ağır yaralandı. Otomobildeki 2 kızları da hafif şekilde yaralandı. Bu kaza sırasında otomobilin kontrolünü kaybeden Erhan Akkoç ise, yol kenarındaki dubalara çarparak durabildi. Erhan Akkoç kazayı yara almadan atlattı. 5 kişilik bir ailenin korkunç şekilde kaza yapmasına neden olan lüks otomobilin sürücüsünün olay yerinde hiç durmadan kaçtığı öğrenildi.

Otomobilden fırladı, burnu bile kanamadı

Çarpmanın etkisiyle açık olan camdan yol kenarındaki yeşil alana fırlayan küçük kız çocuğu, mucize bir kurtuluş ile kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Aile fertlerini yaralı hallerine şahit olan küçük kızı, kazayı görüp duran başka bir sürücü kucağına aldı. İhbar alan İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşarak, kazaya müdahale etti. İlk müdahaleleri Yedikule Bostanları'nda çalışan çiftçiler tarafından yapılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslara taşınıp çevredeki hastanelere götürüldü.

Baba Öztürk'ün sıkıştığı otomobilin içerisinden İtfaiye ekiplerince çıkarılması yaklaşık yarım saat sürdü. Son olarak baba Öztürk de otomobilin içerisinde çıkarılıp hastaneye sevk edildi.

Meraklı kalabalık kazayı görüp durdu, cep telefonlarına sarıldı

10. Yıl Caddesi'nin Topkapı istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, yolun karşı istikametinde ise kazayı izleyenler yüzünden trafik durma noktasına geldi. Kazayı görerek hız kesen, hatta park edip araçlarından inenlere polis ekipleri müdahale etti. Çok sayıda vatandaşın olay yerini çevreleyerek kazayı izlediği, cep telefonları ile görüntüleme yarışına girdiği görüldü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatılan soruşturmasını yürütürken, kazaya sebebiyet veren sürücüyü yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 06:27
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