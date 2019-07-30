Fatih’te tartıştıkları Özbekistan uyruklu bir kişiyi öldüren şahıslar yakalandı

Fatih sahilde Özbekistan uyruklu bir vatandaşı öldüren şüpheliler yakalandı. Şüpheliler emniyete götürülürken, olay anına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Fatih sahilinde, 28 Temmuz Pazar günü sabah saat 06.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arkadaşıyla sahilde alkol alan Özbekistan uyruklu Nazımjon Zıyoev (24), yanlarına gelen kişilerle henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve şüphelilerden biri elindeki bıçakla Nazımjon Zıyoev’u yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nazımjon Zıyoev, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerin incelenmesinin ardından şahısların eşkallerini tespit etti. Eşkalleri tespit edilen şüpheliler, kısa süre içerisinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Ayhan K. (16), Mahsun N. (16), Yunus A. (16), Şahin K. (16), Sedat (14), Arif T. (20) veEşref Y. (18) emniyete götürüldü.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin elindeki bıçağı denize fırlattığı görüldü.