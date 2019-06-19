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Fatih’te tadilatta olan iki katlı evde yangın çıktı

Fatih’te tadilatta olan iki katlı bir evde bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:54
Fatih’te tadilatta olan iki katlı evde yangın çıktı

Fatih’te tadilatta olan iki katlı bir evde bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Evde kimsenin olmaması olası bircan kaybının önüne geçerken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.


Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü.İhbar üzerine olay yerineitfaiye ekipleri sevk edil. Tadilatta olan evde kimsenin olmaması olası bircan kaybının önlerken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:54
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