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Fatih'te silah sesleri; özel harekat sevk edildi

Fatih’te bir kişi, bağırarak havaya ateş açtı. O sırada yoldan geçen izinli bir gece bekçisi olaya müdahale etti. Akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen saldırgan bekçiye doğru ateş ettikten sonra kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

04 Aralık 2018 Salı 06:04
Fatih'te silah sesleri; özel harekat sevk edildi

Olay, Fatih'in Atikali Mahallesi'nde bulunan Kovacı Camii Sokağı'nda saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

Önce gece bekçisi müdahale etti

Edinilen bilgiye göre, üzerinde siyah çarşaf bulunan ve henüz kimliği bilinmeyen bir erkek, Kovacı Cami Sokağı'nda bağırarak koşturmaya başladı. İzinli olan ve o sırada söz konusu yerden geçen bir gece bekçisi, saldırganı görünce olaya müdahale etti.

Bekçiye ateş etti

Akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen saldırgana 'dur' ihtarında bulunan bekçi, saldırganın kendisine ateş etmesi üzerine silahını ateşledi. Saldırgan olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Kurşunlar bir otomobile isabet etti

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerinde park halinde bulunan bir otomobil kurşunların hedefi oldu.

Asayiş ve özel harekat ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine Asayiş ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş çaplı araştırma çalışması yapan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. 

KAYNAK: DHA

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 06:04
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