0553 313 94 23

Fatih’te metruk binada yangın

02 Ocak 2019 Çarşamba 06:22
Fatih’te metruk binada yangın

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Fatih ilçesinde üç katlı metruk bir bina çıkan yangın sonucu tamamen yandı.

Alınan bilgiye göre, Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak’ta üç katlı metruk ahşap bir binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm binayı sararken alevler yan binalara da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri, sevk edilirken mahalle sakinleri de tedbir amaçlı yan taraftaki binaları tahliye edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yan binalarda bulunan yatalak bir hasta ise polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla battaniye ile ambulansa taşındı.

Alevlerin söndürülmesinin ardından, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Yangın sonucu üç katlı metruk bina tamamen yandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 06:22
  1. Fatih
  2. İtfaiye
  3. metruk bina
  4. polis
  5. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzon'da üretiliyor! 64 ülkeye satılıyor
    1. Trabzon'da üretiliyor! 64 ülkeye..
    2. Feci kaza... 10 araç birbirine girdi
    3. ABD ve İsrail'e kinayeli yorum.....
    4. ABD'den İsrail'e 'Suriye' garantisi.....
    5. Başbakan Norveçlilerden daha fazla..
    6. Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli..
    7. Fatih’te metruk binada yangın
    8. Akıl almaz olay! Elini beline götürdü..
    9. Devlet Bahçeli'ye sıra dışı hediye
    10. Meteorolojiden yurt geneli için kritik..
    11. Korkunç kaza... Böyle izlediler!
    12. Mali'de Fulanilere saldırı: 37 ölü
    13. Efsane futbolcu Diego Forlan'ın yeni..
    14. Galatasaray'dan İngilizleri çıldırtan..
    15. Radamel Falcao Galatasaray'a transfer..
    16. Cenk Tosun'lu Everton'a kendi..
    17. Yemen'de geçen yıl 10 gazeteci öldürüldü
    18. Gaziantep'te eğitime kar engeli
    19. Pompeo Netanyahu'ya güvence verdi:..
    20. Yemen'de 2018 yılında 10 gazeteci..
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Iğdır'da teröristlerden roketli saldırı! Yaralı var
    Iğdır'da teröristlerden roketli saldırı! Yaralı var
    AK Parti'nin Ankara adayları netleşti!
    AK Parti'nin Ankara adayları netleşti!