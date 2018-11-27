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Fatih'te korkutan yangın! Tekstil deposu alev alev!

Fatih'te bir tekstil firmasına ait kumaş deposunda çıkan yangının büyük çaplı hasara yol açtığı öğrenildi.

27 Kasım 2018 Salı 21:48
Fatih'te korkutan yangın! Tekstil deposu alev alev!

Alınan bilgiye göre, Fatih Akşemsettin Mahallesi Balipaşa Caddesi'ndeki depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, deponun kepenkleri kapalı olduğu için içeri giremedi.

Bunun üzerine motorlu testereyle kepenkleri kesen ekipler, camları kırıp içeri girerek yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın sonucu depoda büyük çapta hasar oluştu.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 21:48
  1. fatih

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