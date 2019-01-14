Fatih'te korkutan depo yangını!

Alınan bilgiye göre, Fatih Atikali Mahallesi Sarayağa Caddesi'ndeki depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, market deposunun kepenkleri kapalı olduğu için içeri giremedi.

Bunun üzerine ekipler, camları kırıp içeri girerek yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın sonucu depoda hasar oluştu.