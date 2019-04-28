0553 313 94 23

Fatih’te korkutan çatı yangını

İstanbul Fatih’te3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

28 Nisan 2019 Pazar 18:57
Fatih’te korkutan çatı yangını

İstanbul Fatih’te3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar sokağa dökülürken, yaşlı bir kadın ise ekipler tarafından apartmandan çıkarıldı.


Alınan bilgiye göre, Cibali Mahallesi Demirhun Çeşmesi Sokak içerisinde bulunan 3 katlı binanın çatısında saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar panikle sokağa dökülürken, itfaiye ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Sokak içerisine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları yangın mahallinden uzaklaştırdı.


Yangını söndürme çalışmaları sırasında ekipler, apartmanda bulunan yaşlı bir kadını çıkartarak ailesine teslim etti. Yaşlı kadına sarılan aile bireyleri ekiplerin söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 18:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda teklerde Hırvat Petra Martic şampiyon oldu.
    1. TEB BNP Paribas İstanbul Cup..
    2. AK Partili isim açıkladı! Erdoğan,..
    3. Bakkal: “Kesinlikle umutsuz değilim”
    4. Fatih’te korkutan çatı yangını
    5. Kırşehir Belediyespor, TFF 2. Lig'e..
    6. Kömürsporlu taraftar çocuk istismarına..
    7. Ahmet Taşyürek: “Osmanlıspor gibi..
    8. Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı
    9. Başkan Murat Sancak, galibiyeti..
    10. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası
    11. Galatasaray, Konya’ya geldi
    12. Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 7..
    13. Seçim bitti, Cumhuriyet’in aklına..
    14. İzmir Kış Trofesi 4. Ayak Yarışları..
    15. Türkiye Off-Road Şampiyonası
    16. Maçın ardından
    17. İzmir korkutan deprem! Çevre..
    18. Hikmet Karaman: “Beraberlik son..
    19. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    20. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ekmeğe..
    21. Eskişehir'deki zincirleme trafik kazası
    22. Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 0 -..
    23. Erdoğan’dan, Başkan Altay’a en yüksek..
    24. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    25. Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 4 -..
    26. İzmir’de deprem
    27. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    28. "Yemekten sonra çay tüketilecekse..
    29. Sakarya'daki cinayet ve intihar
    30. Alanya’da 274 sporcu triathlonda ter..
    İYİ Parti Erdoğan'ın sözleriyle çalkalanıyor! İYİ Parti kurucusundan Akşener’in yardımcısına uyarı
    İYİ Parti Erdoğan'ın sözleriyle çalkalanıyor! İYİ Parti kurucusundan Akşener’in yardımcısına uyarı
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!