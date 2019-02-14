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Fatih'te kargo şirketi soygunu

200 bin dolar ve 50 bin avro çaldığı iddia edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı

14 Şubat 2019 Perşembe 16:42
Fatih'te kargo şirketi soygunu

İSTANBUL (AA) - Fatih'teki bir kargo şirketine girerek yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde döviz çaldığı iddiasıyla Gürcistan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta Nişanca Mahallesi Koska Caddesi üzerindeki bir kargo şirketine gelen silahlı 1 kişi, kargo şubesi çalışanını silahla tehdit ederek uzaklaştırdı. Şüpheli kasadaki 200 bin dolar ve 50 bin avroyu aldıktan sonra çalışan Mehmet Y.'yi iş yerinin mutfağına kilitleyip kaçtı.

Mehmet Y.'nin durumu polise bildirmesi üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin Bahçelievler'de bir adreste bulunduğunu belirledi.

Polis, şüphelinin arkadaşı olduğu öğrenilen Gürcistan uyruklu Goga Khurtsıdze'ye de ulaşarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde kargo şirketini arkadaşı Avtandil Tabagari'nin gasb ettiğini belirtti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 12 Şubat'ta Gürcistan uyruklu Tabagari ve Grigoli Kıknatze'yi Bahçelievler'de bulundukları adrese düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin Başakşehir'deki evlerine yapılan operasyonda ise 4 bin avro ve 19 bin dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Tabagari ve Kıknatze adliyeye sevk edilirken, Khurtsızde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:42
  1. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği
  2. Fatih
  3. gözaltı
  4. kargo şirketi soygunu
  5. operasyon

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