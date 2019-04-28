Fatih'te iki katlı binada yangın

İSTANBUL (AA) - Fatih’te iki katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Demirhun Çeşmesi Sokak’ta bulunan iki katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, binanın tamamına yayıldı. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana gelirken, alevler, yan binanın çatısına da kısmen sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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