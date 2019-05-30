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Fatih'te gümüş hırsızlığı

Bir iş yerinden 22 bin dolar değerinde işlenmiş gümüş çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı- Aynı binadaki başka bir iş yerinde çalıştığı belirlenen şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

30 Mayıs 2019 Perşembe 12:07
Fatih'te gümüş hırsızlığı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir iş yerinden 22 bin dolar değerinde işlenmiş gümüş çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 21 Mayıs'ta Mollafenari Mahallesi'ndeki bir iş yerinden piyasa değeri 22 bin dolar olan işlenmiş gümüş çalındı.

Şikayet üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, binaya dışarıdan birinin girmediğini, içerideki kapüşonlu bir kişinin 3. kattan giriş katına indiğini ve bina dışına çıkmadığını tespit etti.

Görüntülerin devamında şüphelinin kıyafetlerini çöp kutusuna attığı, binanın 3. katından bir kişinin çöpü dökmek için dışarı çıktığı görüldü.

Ekipler, yaptığı çalışmanın sonunda aynı binada çalışan şüpheli E.T'yi (48) gözaltına aldı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada pres makinesinin içine gizlenmiş çalınan işlenmiş gümüşler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 12:07
  1. Fatih
  2. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü
  3. Gümüş
  4. HIRSIZLIK

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