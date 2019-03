Fatih’te gecekondu yangını paniğe yol açtı

Fatih’te bir gecekonduda çıkan yangın yan taraftaki gecekonduya sıçradı. Alevlerin yükselmesiyle 4 katlı bir binaya sirayet etmeden söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, yangın sonrası her iki gecekonduda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Fatih Katip Kasım Mahallesi Sepetçi Selim Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan taraftaki gecekonduya sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin yan tarafta bulunan 4 katlı bir binaya sirayet etmeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Polis ekipleri tarafından sokağın her iki yönüne güvenlik şeridi çekilirken, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, yangın sonrası her iki gecekonduda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.