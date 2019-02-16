0553 313 94 23

Fatih’te gece kulübünde kurşun yağdıran 2 kişi kıskıvrak yakalandı

İstanbul Fatih’te bir gece kulübüne gelen 2 kişi kurşun yağdırdı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:08
Fatih’te gece kulübünde kurşun yağdıran 2 kişi kıskıvrak yakalandı

İstanbul Fatih’te bir gece kulübüne gelen 2 kişi kurşun yağdırdı. Olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş açan 2 saldırgan yapılan operasyonla gözaltına alınırken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırganlardan birinin bir bina içerisinden atlayarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, sabah saatlerinde Fatih Katip Kasım Mahallesi Güvenlik Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre (Ö.Ç) ve (P.Y) isimli 2 kişi cadde üzerinde bulunan gece saatlerinde eğlenmek için gece kulübüne geldi. Bu sırada gürültü yapan 2 şahsı bar sahibi tarafından gece kulübünden dışarıya çıkartıldı. Bunu üzerine sinirlenen 2 şahıs dışarıda alkol aldıktan sonra tekrar gece kulübüne gelerek rastgele kurşun yağdırmaya başladı.


Olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açtılar


Saldırganların çevreye rastgele ateş açmaya başladığını gören bar çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen önleyici ekiplerinin çağrılarına kulak asmayan saldırganlar polise silahla açtıktan sonra gece kulübünün yanında bulunan restorana kaçtılar. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve Özel harekat polisleri sevk edildi. Sokağı ve cadde üzerini kapatan polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Restoranın arka çıkışından kaçmak için çabalayan saldırganlar polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.


Saldırganlardan birinin kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı


Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde olaya karışan bir şahsın çevredekiler tarafından ikna edilerek bir binanın 1. Katından atladığı görülüyor. Şahsı ikna edenlerden bir kişinin annesi olduğu öğrenilirken çevredekiler tarafından bir sokak arasına saklanan şahıs bir süre burada saklandıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mescid-i Aksa'nın eski İmam-Hatibi vefat etti
    1. Mescid-i Aksa'nın eski İmam-Hatibi..
    2. (Özel haber) "Ateş Karıncaları"..
    3. THK’nın 94’üncü yıl dönümü kutlandı
    4. Türkiye’de 459 mavi bayraklı plaj
    5. Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği..
    6. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde..
    7. Başkan Yaman, Genel Müdür Yardımcısı..
    8. Ozan Arif'in cenazesinde tepki çeken..
    9. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan SP..
    10. Ortahisar Belediye Başkanı Genç:..
    11. Yunus Çekiç’e ‘Yılın En Başarılı..
    12. AFAD’dan trafik kazası tatbikatı
    13. Ankara’nın Kuşçağız Mahallesi’nde..
    14. IKBY İran’a petrol ihracatını durdurdu
    15. Bilecik Devlet Hastanesi’nin yüzde..
    16. 87 yaşında kolon kanserini yendi
    17. Büyüközer’den siyasilere: Farkında..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle..
    19. Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu
    20. "Hakkari'ye yaklaşık 12 milyar liralık..
    21. Trabzonspor evinde Alanyaspor’u..
    22. Karaman’da motosikletin çarptığı yaya..
    23. Üreticiye 1,5 milyar liralık hibe paketi
    24. Gümrüklerde İslami hassasiyetli..
    25. İYİ Parti'de CHP krizi! Tamamı istifa..
    26. Fatih Erbakan konuşurken,..
    27. "Sınav sistemimizi düzenleyemezsek,..
    28. 100. Yıl Söyleşileri’nin 12’ncisi..
    29. MHP’den Başkan Çetinbaş’a nezaket..
    30. Doğal ve helal kozmetik deyince akla..
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü