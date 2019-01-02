Fatih'te dün gece yanan bina çöktü
Kısmen çöken bina içinden çıkarılan 3 kişinin hastaneye sevk edildiği belirtildi02 Ocak 2019 Çarşamba 16:47
İSTANBUL (AA) - Fatih'te dün gece yanan 3 katlı bina çöktü.
Alınan bilgiye göre, Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta metruk olduğu belirtilen 3 katlı kısmen ahşap olan bina çöktü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bina içinde bulunan 3 kişinin ekiplerce çıkarılıp hastaneye gönderildiği belirtildi.
Enkazda başka kimse olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.
Binada dün gece çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.
YORUM YAZ