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Fatih'te çöken binanın enkazından bir kişi yaralı olarak kurtarıldı

02 Ocak 2019 Çarşamba 17:15
Fatih'te çöken binanın enkazından bir kişi yaralı olarak kurtarıldı

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 17:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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