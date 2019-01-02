0553 313 94 23

Fatih'te çöken bina

Enkazdan iki kişinin cesedi çıkarıldı

02 Ocak 2019 Çarşamba 20:08
Fatih'te çöken bina

İSTANBUL (AA) - Fatih'te çöken binanın enkazından iki kişinin cesedi çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta dün gece yanan binanın bu akşam saatlerinde çökmesinin ardından ekiplerin arama kurtarma çalışması sonucu 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Ekiplerce çıkarılan cesetlerin Emircan Tunç (18) ve Ramazan Uysal'a (16) ait olduğu belirlendi. Cesetler morga kaldırıldı.

Belediye ekiplerinin enkazı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta, dün gece yanan 3 katlı bina çökmüş, enkaz altından çıkarılan 2 kişi hastaneye kaldırılmıştı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 20:08
  1. bina çöktü
  2. Fatih

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayıp iş adamının ölü bulunması
    1. Kayıp iş adamının ölü bulunması
    2. Pazar arabası fiyatları ne kadar? En..
    3. Sözcü'nün CHP muhabirinden 2019..
    4. Beşiktaş'ın Kabore için yaptığı teklif..
    5. Fatih'te çöken bina
    6. Paylaşmasını biliyor mu?
    7. Trump'tan "Meksika duvarı"nın..
    8. Dioxin plastikte gizleniyor!
    9. Eski bakan İYİ Parti'den aday..
    10. Bebeksiz aileleri ‘maca’ ile..
    11. İstanbul'dan acı haber! Çöken binanın..
    12. Fatih'te çöken binanın enkazından iki..
    13. Dış cephe kaplama gerekli mi?
    14. Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a ayar:..
    15. Kola içince vücudumuzda neler oluyor?
    16. Irak Cumhurbaşkanı Salih, Erdoğan ile..
    17. Panax Ginseng her derde deva
    18. İmamoğlu'nun o afişleri büyük tepki..
    19. Malatya'da belediye ekipleri hastalar..
    20. Gül ağacı, güllerin sultanı
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Hala elinizde bu para varsa... Aman dikkat! Bu sene son
    Hala elinizde bu para varsa... Aman dikkat! Bu sene son
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar