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Fatih'te cinayet

Aralarında husumet bulunan Cezayir uyruklu bir kişiyi bıçakla yaraladıkları, bir kişiyi de öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

13 Mart 2019 Çarşamba 10:26
Fatih'te cinayet

İSTANBUL (AA) - Fatih'te aralarında husumet bulunan Cezayir uyruklu bir kişiyi bıçakla yaraladıkları, bir kişiyi de öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 5 Mart'ta 23.40 sıralarında Molla Gürani Mahallesi Yekta Efendi Sokak'ta aralarında husumet bulunan Cezayir uyruklu Hıcham Zuovat (26) ve yanındaki arkadaşı Facıl Sadouk Bouzıanne (28) ile Suriye uyruklu Basıl E. (25) ve yanındaki 3 arkadaşı karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cezayir uyruklu Hıcham Zuovat ve arkadaşı Facıl Sadouk Bouzıanne bıçakla yaralandı.

Sağlık ekiplerince Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hıcham Zuovat, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis 8 Mart'ta kavgaya karışan Suriye uyruklu Basıl E'yi yakaladı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda olaya karışan Suriye uyruklu Ömer R. (19), Musa R. (23) ve Ali K. (18) de gözaltına alındı.

Şüphelilerle Cezayir uyruklu kişiler arasında Fatih'teki bir bilardo kafeye girmek yüzünden husumet bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Basıl E, Ömer R. ve Ali K. tutuklanırken, Musa R. serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:26
  1. Asayiş Şube Müdürlüğü
  2. BIÇAKLI KAVGA
  3. cinayet
  4. Cinayet Büro Amirliği
  5. Fatih
  6. kavga

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