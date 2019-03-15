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Fatih'te bir otomobil iki iş yerine girdi: 3 yaralı

Kontrolden çıkıp iki iş yerine giren araçta bulunan 5 kişiden 3'ü yaralandı

15 Mart 2019 Cuma 06:24
Fatih'te bir otomobil iki iş yerine girdi: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Fatih’te kontrolden çıkan otomobilin iki iş yerine girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cerrahpaşa Mahallesi Koca Mustafapaşa Caddesi üzerinde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FY 0222 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bir emlakçı ile tesisatçı dükkanına girdi. Kazada, araçta bulunan 5 kişiden 3'ü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isimleri öğrenilemeyen 3 yaralıyı, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Kazayı yara almadan atlatan diğer 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle iki iş yerinde de hasar oluştu.

Kaza nedeniyle cadde bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Kaza yapan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından cadde tekrar araç trafiğine açıldı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 06:24
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