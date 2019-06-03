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Fatih'te bir aracın çarptığı İsviçreli gazeteci yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

03 Haziran 2019 Pazartesi 20:21
Fatih'te bir aracın çarptığı İsviçreli gazeteci yaralandı

İSTANBUL (AA) - Fatih’te bir aracın çarptığı İsviçre uyruklu gazeteci Claudia Kernweiss (55) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 30 Mayıs günü Çemberlitaş'ta, kadın sürücünün kullandığı araç, İsviçreli gazeteci Kernweiss'a çarptı. Yaralanan Kernweiss, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü görevlilerince, Kernweiss’in başvurusu üzerine konuyla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

Gazeteci Kernweiss’e çarpan sürücü polis merkezine başvurdu. İfadesi alınan sürücü, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 20:21
  1. Fatih
  2. İsviçre uyruklu gazeteci Claudia Kernweiss

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