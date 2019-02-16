Fatih'te bina çöktü

İSTANBUL (AA) - Fatih'te boş olduğu belirtilen bir bina çöktü. Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta bir binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde çalışmalarına başlarken, binanın boş olduğu belirtildi.



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