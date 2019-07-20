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Fatih'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Yabancı uyruklulardan oluşan iki grup arasında yaşanan, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

20 Temmuz 2019 Cumartesi 23:02
Fatih'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Fatih’te yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Nişanca Mahallesi İsmail Sefa Sokak'ta Afganistan uyruklu iki grup, alacak meselesi nedeniyle kavga etti.

Kavga eden gruptakilerden Zalma Yunus ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Zalma Yunus, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaya tanık olanların ifadelerine başvuran polis, kavgaya karıştığı ileri sürülen 5 kişiyi gözaltına aldı.


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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 23:02
  1. BIÇAKLI KAVGA
  2. cinayet
  3. Fatih

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