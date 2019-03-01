Fatih’te apartman dairesinde yangın: 1 ölü İstanbul Fatih'te gece saatlerinde 4 katlı bir binanın bodrum katında bulunan dairede yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında dairede yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı bir adam dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Yedikule Mahallesi Merhaba Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında bulunan dairede saat 04.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bodrum katından dumanlar yükseldiğini gören apartman sakinleri önce komşularını uyandırdı, sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri daireye müdahale ederek yangını söndürdü. Bu sırada sağlık ekipleri dairede yalnız yaşadığı öğrenilen ve yangında dumandan etkilenen Mehmet Celal Öztaşkın'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. DHA'nın haberine göre; yaşlı adamın hastane yolunda hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde bir süre incelemelerde bulundu. İtfaiye yangının çıkış sebebini araştırırken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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