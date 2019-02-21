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Fatih’te 7 katlı otelde yangın paniği

Fatih’te 7 katlı bir otelin çatı katında yangın çıktı.

21 Şubat 2019 Perşembe 21:36
Fatih’te 7 katlı otelde yangın paniği

Fatih’te 7 katlı bir otelin çatı katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle oteldeki müşteriler ve çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.


Olay, saat 20.30 sularında Fatih Millet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 7 katlı otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı otelin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören görevliler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa süre sonra kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın sırasında panik yaşayan bazı otel müşterileri kendilerini sokağa attı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 21:36
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