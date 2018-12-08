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Fatih’te 5 katlı binada yangın

-Binanın zemin katındaki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, üst katlarda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

08 Aralık 2018 Cumartesi 03:24
Fatih’te 5 katlı binada yangın

İSTANBUL (AA) - Fatih’te 5 katlı binanın zemin katında bulunan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, üst katlarda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Molla Gürani Mahallesi Selçuk Sultan Cami Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın zemin katında bulunan ve ikinci el beyaz eşya satılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının alevleri binanın dış cephesine de sıçradı.

Durumu fark eden çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın esnasında bazı bina sakinleri kendi imkanlarıyla çıkarken üst katlarda mahsur kalan 10 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangında mahsur kalarak dumandan etkilenen bina sakinleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle iş yerinde ve binanın dış cephesinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 03:24
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