THY- Euroleague
0553 313 94 23

Fatih’te 4 katlı binada yangın

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken binada hasar oluştu

06 Aralık 2018 Perşembe 06:15
Fatih’te 4 katlı binada yangın

İSTANBUL (AA) - Fatih’te 4 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Balat'ta Tamburacı Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Can kaybı veya yaralananın olmadığı yangın sonucu binanın üst katında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 06:15
  1. 4 katlı bina
  2. Balat
  3. Fatih
  4. İtfaiye
  5. polis
  6. Yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İrlanda'dan İsrail'i şoke eden onay! Yasaklanıyor...
    1. İrlanda'dan İsrail'i şoke eden onay!..
    2. Meteorolojiden yeni uyarı
    3. Türkiye'den izin talep edecekler.....
    4. Kolombiya’da el sanatları fuarı..
    5. Polislere müjde... Emekli ikramiyesi..
    6. Asgari ücret için kritik gün!..
    7. Ortalık karıştı! Rusya’dan tehdit gibi..
    8. Rusya'dan Türkiye açıklaması
    9. Türkiye'ye koştular! Bir ayda 380..
    10. Üniversitede satırlı dehşet
    11. Önce patlama sonra yangın... 2 ölü 17..
    12. Fatih’te 4 katlı binada yangın
    13. Ülke şokta! Savaş uçakları havada..
    14. Fırınını basıp dehşet saçtı!
    15. Dünyayı sarsan haber! Katar'dan sonra..
    16. ABD uçakları Japonya açıklarında..
    17. Bursa'daki kaçak kazı operasyonu
    18. Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem
    19. İtalya Serie A kulübünden sürpriz..
    20. Dürzi Lider Canbolat'tan İsrail'e..
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    ABD'li Jeffrey Türkiye'ye geliyor!
    ABD'li Jeffrey Türkiye'ye geliyor!

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    ABD'yi sarsan olay! Salgın yayılıyor...
    ABD'yi sarsan olay! Salgın yayılıyor...
    İnsanlığa bela olan siyonistler fıtratı bozuyor! Yapay et ürettiler
    İnsanlığa bela olan siyonistler fıtratı bozuyor! Yapay et ürettiler