Fatih Sultan Mehmet Han kabri başında dualarla anıldı İstanbul'un fethinin 566. yıldönümü kutlamaları kapsamında, Fatih Camii haziresinde bulunan Sultan Mehmet Han'ın kabri ziyaret edildi. Programa, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da katıldı.

İstanbul'un fethinin 566. yıldönümü kutlamaları kapsamında, Fatih Camii haziresinde bulunan Sultan Mehmet Han'ın kabri ziyaret edildi. İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, fetih kutlamaları dolayısıyla program düzenledi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesindeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Fatih Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu dua etti. Programa, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Üçüncü Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Vakıflar Bölge Müdürü Mürsel Sarı ve yetkililer katıldı. Buradaki duanın ardından, yetkililer avluda bulunan diğer türbeleri de ziyaret etti.

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