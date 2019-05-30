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Fatih’in gemisini karadan yürüttüler

Bursa’nın İnegöl ilçesinde İstanbul’un fethi sebebiyle 1 kilometre boyunca gemi karadan yürütüldü.

30 Mayıs 2019 Perşembe 17:43
Fatih’in gemisini karadan yürüttüler

Bursa’nın İnegöl ilçesinde İstanbul’un fethi sebebiyle 1 kilometre boyunca gemi karadan yürütüldü.


Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Derneği tarafından İstanbul’un fetih gününü çeşitli programlar kutlandı. Mehter takımının seslendirdiği fetih marşı eşliğinde İnegöl Belediyesi önünden yola çıkan gemi, Atatürk Bulvarı üzerinden Atatürk anıtına kadar yaklaşık 1 kilometre boyunca karadan yürütüldü. 1 kilometrelik yolculukta halatlara sarılan gencinden yaşlısına yüzlerce vatandaş, tekbirler getirerek 10 metrelik yelkenleri ve 8 metre yüksekliğindeki gemiyi yürüttü. Yaklaşık 30 dakika süren yolculuk sırasında dev gemiyi gören vatandaşlar da telefonlarına sarılarak anı ölümsüzleştirdiler.


İnegöl’deki fetih şöleni, geminin getirildiği anıt önündeki mehter takımının verdiği konserle devam etti. Konserin ardından bir konuşma yapan Ateş Karıncaları Dernek Başkanı Fatih Bayram, “Sultan Fatih 1453 tarihinde 29 kere kuşatılan ama bir türlü fethedilmeyen İstanbul’u 1453 yılında Allah’ın izni ve inayetiyle fethi müyesser eylemiştir. 1150 yıldır fethedilemeyen Konstantinopolis, Bizans, şeytanın yeryüzündeki gölgesi olan bu yer Sultan Fatih’in azmi ve kararlılığı sayesinde bugün Müslümanların hizmetinde İslam’a hizmet eder bir şehir haline gelmiştir. Bizde tıpkı ceddimiz Sultan Fatih gibi gecemizi gündüzümüze katacağız, Allah’ın rızasını kazanabilmek için önce kendimizde fetih yapacağız. İslam alemine hayırlı, vatanını, milletini, sancağını seven gençler olarak yetişeceğiz. Bayrakların inmesini istemiyorsak, ezanların dinmesini istemiyorsak hep birlikte biz olmayı öğreneceğiz” dedi.


Son olarak bir selamlama konuşması yapan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın ise “İstanbul’un fethinin 566. yılı kutlu olsun. İnegöl’de de böylesine anlamlı bir fethi temsilen de olsa canlandırmak, o ruhu yaşamak açısından gerçekten çok güzel oldu. Bu manada Ateş Karıncalarını ve Ensar Vakfı gençlerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 17:43
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