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Fatih’de trafik kazası... 5 kişi yaralandı

Fatih’te makas atarak ilerleyen bir araç trafiği birbirine kattı.

24 Mart 2019 Pazar 01:17
Fatih’de trafik kazası... 5 kişi yaralandı

Fatih’te makas atarak ilerleyen bir araç trafiği birbirine kattı. Makas atarak ilerleyen araca çarpmak istemeyen 2 araç kaza yaptı. Olay sonrası 5 kişi yaralandı.


Olay Fatih’te Vatan caddesindeki Adnan Menderes Bulvarı Topkapı mevkinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Trafikte makas atarak ilerleyen plakası tespit edilemeyen bir araç trafiği tehlikeye soktu. Makas atan arabaya çarpmak istemeyen iki araç yolun sağına ve soluna manevra yaparak kaza yaptı. Sol şeritte seyreden 34 PY 1648 plakalı lüks araç refüje çıkarak kaldırıma çıkarak takla attı. Yolun sağ şeridinde bulunan 34 GH 6332 plakalı otomobil ise yeşil alana çıkarak bir ağaca çarptı. Lüks aracın içindeki 4 kişi ve diğer araçtaki 1 kişinin yaralanmasıyla olay sonrası 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.


Küçük çocuk araçta sıkıştı


Takla atan lüks otomobilin arka koltuğunda bulunan kadın ve çocuk arka koltukta sıkıştı. Küçük çocuğun korku dolu anlar kameralara yansıdı. Ekipler kısa süre içinde kadın ve çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere sevk edildi.


Makas atan araç kaçtı


Olay sonrası iki araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonra Aksaray mevkinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya makas atarak sebebiyet veren şüpheli sürücü olay yerinden kaçtı. Ekipler şüpheli sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 01:17
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