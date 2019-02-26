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Fatih Yücelik’e önemli görev

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’nın (ÇEİS), 29’uncu Olağan Genel Kurulu yapıldı.

26 Şubat 2019 Salı 14:22
Fatih Yücelik’e önemli görev

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’nın (ÇEİS), 29’uncu Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanlığı’na OYAK Çimento-Beton-Kağıt Grubu Başkanı Suat Çalbıyık geldi. Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik’in ve Sabancı Holding Çimento Grubu Başkanı Tamer Saka’nın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmesine karar verildi. ÇEİS; çimento sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin toplu iş sözleşmesi süreçlerinin yönetimi ile insan kaynakları, endüstri ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitim ve yeterlilikler konularında üyelerine destek olmak amacıyla 1964’ten bu yana faaliyetini sürdürüyor.


"Çimento sektörü ekonominin önemli bir aktörü"


ÇEİS Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne seçilen Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, çimento sektörünün Türkiye ekonomisinin önemli bir aktörü olduğunu vurgulayarak, "ÇEİS bu noktada uzun yıllardan beri ciddi projeler ve çalışmalar yapmaktadır. ÇEİS’in amacı üyelerinin çalışma ilişkilerinde, mevzuat çerçevesinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, işkolunda kurulmuş ve kurulacak olan işyerlerinin verimli ve ahenkli çalışmasına yardımcı olmak, üyelerini temsil etmek, toplu iş sözleşmesi akdetmek, çalışma barışını kurmak ve devam ettirmek gibi amaçlarla Türkiye çapında faaliyette bulunmaktır." diye konuştu.


"Aşkale Çimento’da paylaşmak ve birlik var"


Çimento sektörünün bu değerli üst kuruluşunda görev almanın kendileri için bir o kadar anlamlı ve değerli olduğunu vurgulayan Yücelik, "Ülkemizin aydınlık yarınları için hep birlikte hareket etmek ve en önemlisi de üretmek zorunda olduğumuzu biliyoruz.Aşkale Çimento’da yakaladığımız başarılar ve geldiğimiz nokta bunun güzel bir göstergesidir. Şirket olarak bu anlamda ülkemizin kalkınması ve zorlukları aşması noktasında üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Ekonomisi güçlü, toplum yapısı sağlam, dünyaya öncülük eden ülkelerin vasıflarının başında kalitenin geldiğini biliyoruz. Tüm çabalarımızı bu noktada yoğunlaştırıyoruz. İnşallah bize güvenen ve destek verenleri mahçup etmeyeceğiz. " dedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:22
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