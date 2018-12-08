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Fatih Üniversitesinin kurucusuna FETÖ gözaltısı

Kapatılan Fatih Üniversitesinin kurucularından Hasan T, FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı

08 Aralık 2018 Cumartesi 18:09
Fatih Üniversitesinin kurucusuna FETÖ gözaltısı

KASTAMONU (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan, kapatılan Fatih Üniversitesinin kurucularından Hasan T, Ankara'da gözaltına alındı.

Kapatılan Fatih Üniversitesinin kurucularından Hasan T. hakkında Ankara ve Kastamonu'da yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yakalama kararı çıkartıldı.

Hasan T'nin Ankara'da bulunduğunun belirlenmesi üzerine Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Oluşturulan özel ekip, zanlıyı Ankara'daki saklandığı adreste yakaladı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 18:09
  1. Fatih Üniversitesi
  2. hasan T
  3. kurucusu

YORUM YAZ

  • hayatihayati1 sa önce
    laaaanDEUCLAND lı FETÖcüler .....KENEFDAŞ ınızdanBİRİSİdaha SAKLANDIĞI menfez de BİR FARE gibiyakalanmış...
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