Fatih Uğurlu’dan aşı tepkisi: Koronada en büyük tehlike herbokolog varyantı

Türkiye'de ve dünyada koronavirüs vaka sayıları hızla artarken delta varyantı insanlığı tehdit etmeye devam ediyor.

Koronavirüs aşıları hakkında aşı karşıtı kampanya yapanlara Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, kul hakkına giriyorlar diye tepki gösterdi.

Uğurlu'nun açıklamaları şöyle:

Dostlar bir söz vardır hani yukarısı bıyık aşağısı sakal diye, şimdi oraya geleceğim efendim delta varyantı tekrar dünyayı sarsmaya başladı 30 ülkede ve koronanın yeni bir varyantı.

Beni ürküten delta varyantı ya da diğer koronavirüs varyantları değil, beni ürküten herbokolog varyantı şimdi devlet tanesi 12 dolardan aşı alıp iş yerlerinin kapısına kadar aşı götürüp yaptırıyor. Bizde bazı ukala tipler çıkıyor sakın aşı olmayın.

Türkiye'de 100 küsür tıp fakültesi var. 70'i devlet, 30'u özel teşebbüs, şimdi bu herbokologlar oturdukları yerde sosyal medyada tiraj yapalım diye çatır çatır konuşuyor. Efendim aşıyı olmayın kısırlık yapacak diyorlar. İsrail'i ve diğer ülkeleri düşünüyorsun, çatır çatır aşı yaptırıyorlar. Türkiye'ye gelen farklı aşı diyorlar. Ulan dangalak sen hangi labaratuvarda araştırma yaptın sen hekimmisin nesin, Türkiye'de Katarlı öğrenciler sınavsız tıp fakültesi okuyacak diyen Kılıçdaroğlu'ndan ne farkın var. Bu kul hakkı değil mi? Sen nasıl insansın ya sana insanlar güveniyor. Bir diş doktoru arkadaş şimdi doktor değil ama aşı karşıtı bir insan. Oturduğun yerden hekim gibi doçent gibi açıklama yapamazsın. Gazeteci'nin böyle konularda fikri olmaz, oturup her konuda herbokologluk yapmayın, bir sürü ülkede kapanma başladı. Türkiye'de de olacak belkide sizin gibi dangalaklar yüzünden. Bizim için en büyük tehlike delta varyantı değil; herbokolog varyantı.