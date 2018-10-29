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Fatih Tezcan'dan olay paylaşım! '29 Ekim 15 Temmuz'un başarılı olmuş halidir'

Sosyal medya hesabından 29 Ekim ile ilgili bir paylaşımda bulunan Fatih Tezcan, "Bir ülkede Devlet’in yıkılması Devlet Törenleriyle kutlanıyorsa, bir ‘Paralel Devlet’ kurulmuş demektir. Bu Paralel Devlet kurulduktan sonraki 27 senede 1 seçim yapamadıysa, Millet’i esir almış demektir. #29Ekim1923 15 Temmuz’un başarılı olmuş hâlinden başka birşey değildir." ifadelerini kullandı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 22:22
Fatih Tezcan'dan olay paylaşım! '29 Ekim 15 Temmuz'un başarılı olmuş halidir'

Yazar Fatih Tezcan, sosyal medya hesabından Cumhuriyet'in kuruluşuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Twitter hesabından 29 Ekim'le ilgili paylaşım yapan Tezcan, #29Ekim1923 15 Temmuz’un başarılı olmuş hâlinden başka birşey değildir." diye yazdı.

Tezcan, "Bir ülkede Devlet’in yıkılması Devlet Törenleriyle kutlanıyorsa, bir ‘Paralel Devlet’ kurulmuş demektir. Bu Paralel Devlet kurulduktan sonraki 27 senede 1 seçim yapamadıysa, Millet’i esir almış demektir." ifadelerini kullandı.

Tezcan'ın yaptığı paylaşıma binlerce yorum yapıldı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 22:22
  1. fatih tezcan
  2. Mustafa Kemal Atatürk

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