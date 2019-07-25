Fatih Tezcan’dan yeniakit.com.tr’ye çarpıcı açıklamalar: 5816 Mustafa Kemal'in yaptıklarını kamufle etmek içindir

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Bundan 68 yıl evvel 5816 sayılı “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun” TBMM’de oylanarak kabul edildi. Kanun hakkında yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Fatih Tezcan, “‘Kişiye özel kanun olmaz.’ diyen Mustafa Kemal’dir ama 5816 kişiye özeldir ve Atatürk’ün şahsı manevisini korumak bahanesiyle çıkarılmıştır.” diye konuştu.

“Kanunun asıl koruduğu şey Mustafa Kemal’in yaptıklarıdır”

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma aşamalarında çeşitli bağlantılar kurduğuna değinen Tezcan şöyle konuştu: “Kanunun esas koruduğu şey Mustafa Kemal’in 6 Temmuz 1918’de Avusturya Karlsbad’da Albay Emin Bey’in kızına söylediği, el yazısıyla çıkardığı ve Afet İnan’ın notlarında görüldüğü üzere, ‘Halkın, milletin görüşleri neymiş, efkar-ı avam ve efkar-ı ulema nedir, ben dinlemeyeceğim.’ sözleridir. Esas olarak 5816, -ispatlı, delilli, kaynaklı, net bir şekilde ortada olduğu üzere- Mustafa Kemal’in yaptıklarını kamufle etmek, gizlemek üzere çıkarılmıştır.”

“5816’yı kaldırdığımızda, sosyal medya tehlikesiyle karşı karşıya kalırız”

“5816’yı kaldırdığımızda bizi bekleyen başka bir tehlike var; Sosyal medya. Bugün sosyal medyada kimin adı, kimin gerçek kimliği belli değil. Şu anda kemalizm çöküyor, gençler bunu görüyorlar.” diyen Fatih Tezcan sözlerine şöyle devam etti:

“5816 kaldırılmadan önce gerçekleri konuşacak cesarette insanlara ihtiyacımız var. Rahmetli Kadir Mısırlıoğlu’ndan sonra bunları bu ülkede konuşabilecek insan sayısı fevkalade azaldı. Kemalist yobazlık üst düzeyde olmasına rağmen İslâmî münevverler yok denecek kadar az. Dolayısıyla 5816’nın kaldırılması yeterli değildir, onun ardından Mustafa Kemal’e dair gerçekler toplumsal bütünlüğün bozulmaması adına yavaş yavaş açıklanmalıdır. Bunun için de iyi bir medyaya, kimliği belirli bir sosyal medyaya ve evrensel bir adalete ihtiyaç var. Sanal gerçeklere değil, 100 yıl önce ne olduğunu bu millete anlatacak insanlara ihtiyaç var. Dolayısıyla 5816’nın kaldırılması kemalizmin lehine olabilir. Birkaç kimliksiz hesaptan yapılan paylaşımlara mütakiben, gençler kemalizm tarafına çekilebilir.”

“Küfür ve hakaretamiz konuşmalara ihtiyaç yoktur”

5816 sayılı kanunun yok hükmü taşıdığına işaret eden Tezcan ifadelerini şöyle sürdürdü:

“Küfür olayına evvela müslümanların karşı çıkması lazım. Hakaretamiz konuşmalara ihtiyaç yoktur. Şu anda 5816’dan hükümlü bir insan olarak konuşuyorum. Eylül 2018’de alınıp cezaevine götürüldüm, şu an denetimli serbestlikle dışarıdayım. Yazdıklarımızın hepsi belgelidir, ispatlıdır ve bana verilen cezaların hepsi AİHM’nden geri dönüyor. Kanun zaten yok hükmündedir, lakin 5816 kaldırılsa bile, bizim yaptığımız konuşmaları yapan bir kişiyi çok rahat bir şekilde “halkı tahrik suçu” kılıfına sokarak yargılayabilecek hakimler çokluktadır. Ben yayınlarımı 5816 yokmuş gibi yapıyorum, çünkü bir Müslüman dini gereği hakkı konuşmak zorundadır. Ben Müslümansam, her şeyi açıklamak, kaynaklarla, belgelerle ortaya koymak zorundayım.”