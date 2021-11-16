  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fatih Tezcan’a Mustafa Kemal’a hakaret cezası
Gündem

Fatih Tezcan’a Mustafa Kemal’a hakaret cezası

Fatih Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 12:19:00 -
Fatih Tezcan’a Mustafa Kemal’a hakaret cezası

Fatih Tezcan, Mustafa Kemal için yaptığı bir paylaşımı nedeniyle 1.5 yıl hapis cezası aldı.

Tezcan, 14 Temmuz 2016’da, sosyal medya hesabından “‘Araplar bizi sattı’ diyen kardeşim, hadi onlar bir kez İngiliz’e uydu, sen aynı İngiliz’e hilafeti satan Yahudi’ye ‘Ulu Önderim’ diyorsun ya” paylaşımı yapmıştı. Tezcan, bu paylaşımı nedeniyle mahkemeye verildi. Savunma yapan Tezcan, “mesleğinin gazetecilik, yazarlık olduğunu” savunurken paylaşımın kendisine ait olduğunu kabul etti. Tezcan, “kendisinden şikâyetçi olan kişilerin, işlerine gelen kısmı kesip algı oluşturmaya çalıştığını” ifade ederken davada karar çıktı.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi, Tezcan’ın, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ettiğini, paylaşımın ifade hürriyetinin ve eleştiri haklarının da ötesinde açıkça suç teşkil ettiğini ve hakaret suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğunu” belirterek 1.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. İstinafın da onaylaması ile birlikte ceza kesinleşti. Ancak, cezanın 3 yılın altında olması nedeniyle Tezcan’ın cezaevine girmesi beklenmiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Yanık'tan açıklama: Asla gözünün yaşına bakmayız
Gündem

Bakan Yanık'tan açıklama: Asla gözünün yaşına bakmayız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli bir kişinin uyuşturucu operasyonu kaps..
Kılıçdaroğlu'nun tehditleri işe yaramadı! Bakan açıkladı, Kanal İstanbul için sıraya girdiler!
Ekonomi

Kılıçdaroğlu'nun tehditleri işe yaramadı! Bakan açıkladı, Kanal İstanbul için sıraya girdiler!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklamalarda bulundu...
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif!
Dünya

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, “Terör ve organize suçlara karşı mücadelede Türkiye ile işbirliğine hazırız” açıklamasında bulundu. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay