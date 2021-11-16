Fatih Tezcan’a Mustafa Kemal’a hakaret cezası

Fatih Tezcan, Mustafa Kemal için yaptığı bir paylaşımı nedeniyle 1.5 yıl hapis cezası aldı.

Tezcan, 14 Temmuz 2016’da, sosyal medya hesabından “‘Araplar bizi sattı’ diyen kardeşim, hadi onlar bir kez İngiliz’e uydu, sen aynı İngiliz’e hilafeti satan Yahudi’ye ‘Ulu Önderim’ diyorsun ya” paylaşımı yapmıştı. Tezcan, bu paylaşımı nedeniyle mahkemeye verildi. Savunma yapan Tezcan, “mesleğinin gazetecilik, yazarlık olduğunu” savunurken paylaşımın kendisine ait olduğunu kabul etti. Tezcan, “kendisinden şikâyetçi olan kişilerin, işlerine gelen kısmı kesip algı oluşturmaya çalıştığını” ifade ederken davada karar çıktı.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi, Tezcan’ın, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ettiğini, paylaşımın ifade hürriyetinin ve eleştiri haklarının da ötesinde açıkça suç teşkil ettiğini ve hakaret suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğunu” belirterek 1.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. İstinafın da onaylaması ile birlikte ceza kesinleşti. Ancak, cezanın 3 yılın altında olması nedeniyle Tezcan’ın cezaevine girmesi beklenmiyor.