  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dik duruşuna Muhsin Yazıcıoğlu fotoğraflarıyla teşekkür edildi! İşte Yavuz Ağıralioğlu'nun siyasi kariyeri

Resmi konuttaki ilk günü! İskoçya'nın yeni başbakanı namaz kıldırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Kuzey akımı sabotajı Batı’yı batırdı! Çok ciddi sonuçları olur...

İhsan Şenocak Hoca'dan Müslümanlara tebliğ çağrısı!

Avustralya’da heyecan veren keşif! Binlerce dolarlık hazine buldu: Şok sözler sarf etti, duyanlar şaştı kaldı

Dikkat çeken açıklama: Almanların evlerini ısıtmak için...

Merdan Yanardağ'dan beyin yakan sözler: Kılıçdaroğlu peygamber soyundan geliyor

ABD'deki okul saldırısı görüntüleri ortaya çıktı! Dehşete düşüren anlar...

İP'li Buğra HDP ile ittifakı hazmedip Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef aldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Spor Fatih Terim'le ilgili bomba iddia! İki hafta içinde o takıma imza atacak
Spor

Fatih Terim'le ilgili bomba iddia! İki hafta içinde o takıma imza atacak

Yeniakit Publisher
2023-03-29 09:46:00 -
Fatih Terim'le ilgili bomba iddia! İki hafta içinde o takıma imza atacak

A Milli Takım'ın Hırvatistan'a 2-0 mağlup olduğu EURO 2024 Elemeleri maçının ardından yorumcu Ahmet Çakar, "Muhtemelen Fatih Terim iki hafta içinde A Milli Takım teknik direktörü olur" iddiasında bulundu.

 

A Milli Takım'ın Hırvatistan'a 2-0 mağlup olduğu EURO 2024 Elemeleri maçının ardından yorumcu Ahmet Çakar, "Muhtemelen Fatih Terim iki hafta içinde A Milli Takım teknik direktörü olur" iddiasında bulundu. 

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında A Milli Takım, Hırvatistan ile Bursa'da karşılaştı. Ay-yıldızlılar, mücadeleyi 2-0 kaybederken yorumcu Ahmet Çakar'dan Kuntz için çarpıcı bir iddia geldi.

Ertem Şener ile yaptığı sosyal medya yayınında konuşan Ahmet Çakar, "Muhtemelen Fatih Terim iki hafta içinde A Milli Takım teknik direktörü olur" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise maçtan sonra yaptığı açıklamada A Milli Takım'ın iyi bir oyun sergilediğini belirtirken, "Önemli olan iyi futbol oynamak. Hocamıza oyuncularımıza teşekkür ediyorum, önemli olan böyle oynamaları. Onları takdir ediyorum" dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23