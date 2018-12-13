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Fatih Terim'in "basit yaralama" iddiasıyla yargılandığı dava

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Selahaddin Aydoğdu'yu darbettiği iddiasıyla "Basit yaralama" suçundan hakkında dava açılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yargılanmasına devam edildi

13 Aralık 2018 Perşembe 15:39
Fatih Terim'in "basit yaralama" iddiasıyla yargılandığı dava

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, Selahaddin Aydoğdu'yu darp ettiği iddiasıyla "basit yaralama" suçundan hakkında dava açılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yargılanmasına devam edildi.

Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları katılırken, müşteki Aydoğdu, sanık Terim ile tutuksuz yargılanan sanık E.Ö. katılmadı.

Sanık Terim'in avukatı Murat Öksüz, müştekinin müvekkiline telefonda hakaretlerde bulunduğunu savunarak "Müvekkilim bu esnada Bodrum'da bulunmaktadır ve Çeşme'ye gelmiştir. Müvekkil suçu ağır tahrik altında işlemiştir." dedi.

Müşteki Selahaddin Aydoğdu'nun avukatı Doğan Akbaş, dosyaların birleştirilmesini talep ettiklerini belirterek Bodrum'daki hakaret dosyasının Çeşme'deki ile irtibatlı olduğunu söyledi.

Duruşmada ifade veren 2 tanık ise tutuksuz sanık E.Ö'nün, Terim'in akrabası müşteki P.Z.Ç'ye 'paravanı yıkacaksınız, ya siz yıkarsınız ya da ben yıkacağım' sözlerini sarf ettiğini belirtti.

Hakim, dosyaların birleştirilme taleplerinin reddine, taraflara esasa ilişkin süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Mahallesi'nde, 15 Temmuz 2017'de, Selahaddin Aydoğdu, dönemin A Milli Futbol Teknik Direktörü Fatih Terim ile kendi restoranında tartışmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Terim'in, Aydoğdu'yu darp ettiği, eğlence merkezinin sahibi E.Ö'nün ise P.Z.Ç'ye hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu iddia edilmişti.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Terim'in "Basit yaralama", E.Ö.'nün ise "Hakaret ve tehdit" suçlarından cezalandırılması istenmişti.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 15:39
  1. Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesi
  2. dava
  3. Fatih Terim
  4. Selahaddin Aydoğdu

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