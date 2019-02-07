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Fatih Terim'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenazesi Adana'da defnedildi- Cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, teknik heyet ve oyuncular ile spor ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı

07 Şubat 2019 Perşembe 14:17
Fatih Terim'in babası son yolculuğuna uğurlandı

ADANA (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü özel hastanede dün sabah hayatını kaybeden Talat Terim'in cenazesi, Asri Mezarlığı Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına Fatih Terim, annesi Nuriye Terim, eşi Fulya Terim, kızları Buse Terim ve Merve Terim Çetin ile yakınları, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün şimdiki ve eski yöneticileri, teknik heyet ve oyuncular ile spor ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

Fatih Terim, cenaze namazı öncesinde ailesiyle taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terim ailesine başsağlığı diledi.

Çelik, şunları kaydetti:

"Talat amcamıza Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın rahmet dileklerini iletiyoruz. 'Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun' diyorlar. Burada bulunan herkesin geçmişlerine rahmet diliyorlar. Talat amcamız bizim çocukluğumuzda da bizi futbola teşvik ederdi, bize antrenörlük yapardı. Bizde de emeği var. Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Hocamız (Fatih Terim) başta olmak üzere bütün ailesine başsağlığı diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başsağlığı dileklerini iletiyoruz."

AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmasının ardından Talat Terim'in cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.


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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 14:17
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