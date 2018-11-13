Fatih Terim'e PFDK'dan ikinci şok! Fatih Terim ne kadar ceza aldı?

Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçındaki olaylar nedeniyle PFDK Fatih Terim başta olmak üzere bazı Galatasaray oyuncuları ile Fenerbahçe oyuncularına ceza vermişti. PFDK’dan Fatih Terim’e son dakika ikinci kez ceza daha geldi. Terim, resmi müsabaka soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Fatih Terim'e 3 maç daha ceza verdi. Daha önce 7 maç ceza alan ve 1 maçın cezasını çeken Terim'in cezası 9'a yükselmiş oldu. Ayrıca Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e de 60 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

PFDT'dan şu açıklama yapıldı: Galatasaray A.Ş. teknik sorumlusu Fatih Terim'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 3 resmi müsabaka soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 14.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına karar verilmiştir."

Galatasaray A.Ş. Başkanı Mustafa Cengiz hakkında, 06.11.2018 tarihinde medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, karar verilmişti.