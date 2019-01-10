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Fatih Terim'e mahkemeden para cezası

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Selahaddin Aydoğdu'yu darbettiği iddiasıyla "Basit yaralama" suçundan hakkında dava açılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, 3 bin lira adli para cezası verildi- Hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti

10 Ocak 2019 Perşembe 16:14
Fatih Terim'e mahkemeden para cezası

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, Selahaddin Aydoğdu'yu darbettiği iddiasıyla "basit yaralama" suçundan hakkında dava açılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 3 bin lira adli para cezası verildi.

Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, taraf avukatları katılırken, müşteki Aydoğdu, sanık Terim ile tutuksuz yargılanan sanık E.Ö. gelmedi.

Terim'in avukatı Murat Öksüz, müvekkilinin samimi ikrarının da göz önünde bulundurularak Terim'le ilgili haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasını, para cezasının altı sınırdan hükmedilmesi, bunun kabul edilmemesi halinde ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi talebinde bulundu.

Aydoğdu'nun avukatı Doğan Akbaş ise müvekkilinin ilk duruşmadan bu yana "Basit yaralama" suçundan Terim'den şikayetçi olmadığını söylediğini dile getirerek, Terim'in Aydoğdu'ya vurmadan olay yerinden uzaklaştığını kaydetti.

Aydoğdu'nun Terim'e karşı tek şikayetinin "Konut dokunulmazlığının ihlali ve tehdit" suçlamasına yönelik olduğunu dile getiren Akbaş, buna ilişkin davanın henüz açılmadığını anlattı.

Sanık E.Ö'nün avukatı Muharrem Ünal da müvekkilinin, müşteki P.Z.Ç'ye karşı "hakaret ve tehdit" suçunu işlemediğini savunarak beraatini talep etti.

Hakim, "Basit yaralama" suçundan 120 gün adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmettiği Terim'in bu suçu "haksız tahrik" altında gerçekleştirdiğine kanaat getirerek cezayı 90 güne, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince de 75 güne indirdi.

Hakim, bu cezayı günlüğü 40 liradan olmak üzere 3 bin lira adli para cezasına çevirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, "Hakaret" suçundan hakkında beraat kararı verdiği sanık E.Ö'ye ise "tehdit" suçundan 720 lira adli para cezası verilmesini kararlaştırdı.

- Olay

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Mahallesi'nde, 15 Temmuz 2017'de, Selahaddin Aydoğdu, dönemin A Milli Futbol Teknik Direktörü Fatih Terim ile kendi restoranında tartışmış tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Terim'in, Aydoğdu'yu darbettiği, eğlence merkezinin sahibi E.Ö'nün ise P.Z.Ç'ye hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu iddia edilmişti.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Terim'in "Basit yaralama", E.Ö'nün ise "Hakaret ve tehdit" suçlarından cezalandırılması istenmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 16:14
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