Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e kötü haber
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.03 Eylül 2019 Salı 15:55
Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Kayserispor - Galatasaray maçının ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edileceği öğrenildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim deplasmanda 3-2 kazandıkları Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği öğrenildi.
Kararın gün içinde açıklanması bekleniyor.
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