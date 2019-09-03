Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e kötü haber Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Kayserispor - Galatasaray maçının ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edileceği öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim deplasmanda 3-2 kazandıkları Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği öğrenildi. Kararın gün içinde açıklanması bekleniyor.

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