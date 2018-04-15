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Fatih Terim'e Arda Turan sorusu! Böyle cevap verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan ile ilgili bir soruyu kısaca cevap vererek geçiştirdi.

15 Nisan 2018 Pazar 22:51
Fatih Terim'e Arda Turan sorusu! Böyle cevap verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında Arda Turan ile ilgili gelen soruyu kısaca yanıtlayıp geçti. Fatih hoca basın toplantısında "Eski oyuncularınızdan Emre yanınıza geldi. Arda için böyle bir beklentiniz oldu mu?" sorusuna "Galatasaray ile ilgili sorunuz varsa cevaplayayım" diyerek pas geçti.

MAÇ ÖNCESİ YAN YANA GELMEDİLER

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Arda Turan, Türk Telekom Stadyumu’na ısınma öncesinde sahayı çıktığı vakit, Galatasaraylı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Başakşehir’in başarılı futbolcu Arda Turan’ın eski takımına karşı mücadelesi merakla beklenirken, Turan ısınma öncesinde sahaya çıktığı sırada sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıkla protesto edildi.

Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu, seremoniden sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yanına gitti. Terim ile Arda Turan ise bir araya gelmedi.

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın başlama düdüğünden önce Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yanına giderek başarılar diledi ve sarıldılar. Başakşehir’de forma giyen eski Galatasaraylı Arda Turan ile Terim ise bir araya gelmedi.

65 DAKİKA OYUNDA KALDI

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Arda Turan, 2523 gün sonra Türk Telekom Stadyumu’nda eski takımı Galatasaray’a karşı 11 çıktı ve sahada 65 dakika kaldı. Süper Lig’in 29. haftasında Medipol Başakşehir’in yıldız futbolcusu Arda Turan, eski takımı Galatasaray’a karşı deplasmanda mücadele etti. Arda, 2523 gün sonra geldiği Türk Telekom Stadyumu’nda sahaya ilk 11’de çıktı. Turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 31 yaşındaki futbolcuyu 65. Dakikada oyundan çıkardı ve yerine Mossoro’yu aldı.

 

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 22:51
  1. Arda Turan
  2. Fatih Terim
  3. Emre Belözoğlu

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