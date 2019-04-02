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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den zehir zemberek sözler!

Yeni Malatyaspor beraberliğinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çok sert ifadeler kullandı.

02 Nisan 2019 Salı 22:54
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den zehir zemberek sözler!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından maçı yorumladı.

İyi oynadıklarını ama gol atamadıklarını belirten Fatih Terim, ilk yarıda yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonuna da değinerek ''Maçtan önce de söyledim, çok iyi kapanan bir takımla oynadık. İlk 45 dakika çok iyi oynadık. Oyunu yığdık, penaltı mı değil mi bilmiyorum tam seyretmedim o pozisyon var. Sonuçlandırmayı unuttuk, bunu beceremedik. İlk yarıda kalemize top bile gelmedi.'' sözlerini kullandı.

''Galatasaray nerede olursa olsun...''

Galatasaray'ın kupayı alacak güçte olduğunu belirten Terim, ''İkinci yarıda da bu oyuna devam ettik. Ta ki 10 kişi kalana kadar. 10 kişi kaldıktan sonra da ataklarımız oldu. Kalemizde pozisyon da verdik tabii. Galatasaray nerede olursa olsun, bu kupayı alacak, herkesi her yerde yenecek güçtedir.'' dedi.

''Sezonun ilk yarısında da aynısı olmuştu''

Luyindama'nın gördüğü kırmızı kartı yorumlayan tecrübeli teknik adam, ''Arkadaşlarım pek kırmızı kart olmadığını düşünüyor ama hakem böyle düşünmüş. İlk yarıdaki Malatyaspor maçında da Mariano rakibe dokunmadan sarı kart görmüş ve Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düşmüştü.'' şeklinde konuştu.

''Bana ceza yedirme!''

Hakemleri eleştiren Fatih Terim, ''Futbolcu olarak bu hareketi yapıyorsanız, ayağınızı da bir yere indireceksiniz. Herhalde kasıtlı değerlendirdi ve kırmızı kart gösterdi. Ömer sarı kart gördükten sonra alkışladı mesela, görüntülerde var. Görmek için fazla sayı var ama kimse kimseyi ikaz etmiyor. Öyle bir soru sordun ki, sen de bana ceza yedirme. Sen de bana ceza yedirme yani.'' ifadelerini kullandı.

"Burada görmedim olmaz"

Hakem üzerinden yapılan eleştirilere cevap veren deneyimli hoca, "Bursa'da 6 oyuncumuz sarı kartlıydı, kimse niye bu kadar kart çıktı demedi. Biz kırmızı görmeye, olmayan sarıyı görmeye bu sene alışkınız. Herkes biz yokken atıyor, tutuyor. Konuştuğumuz zaman biz de ağır ceza yiyoruz. Yarı final, çeyrek final, final maçlarında pardon olmaz. Görmedim hiç olmaz. Görmedim, ne o zaman, şampiyonluğumuz mu gitsin. Namusluca, dürüstçe, iki teknik adamla fotoğraf çektiren hakemi gebertiyorsunuz. Fotoğraf çektirdi diye! Çok da düzgün çocuk" dedi.

Taraftarlara çağrı

Taraftarların oyuncuları protesto etmesine değinen Terim, "Taraftarımızın çabasını anlıyorum ama oyuncularımıza çok ihtiyacımız var. Üzerinde Galatasaray forması olan, üzerinde Galatasaray arması olan herhangi bir oyuncuya ne ıslıkla, ne de sözle yuh diyerek bir ceza vermesinler. Bu bize yakışmıyor" mesajını yolladı.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 22:54
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