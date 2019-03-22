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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Ömer Toprak kararı!

Alman ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen Türk savunma oyuncusu Ömer Toprak'ın Fatih Terim tarafından veto edildiği ortaya çıktı.

22 Mart 2019 Cuma 10:26
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Ömer Toprak kararı!

Şu sıralar adı sık sık Beşiktaş ile anılan Ömer Toprak'ın yazın Fatih Terim tarafından veto edildiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon defans hattında Serdar Aziz-Maicon-Denayer'i kullanarak şampiyonluğunu ilan eden Fatih Terim, yaz ayı transfer sezonunda defans hattına takviye yapmamış bu üç stoperin yanına Ozan Kabak'ı almıştı.

Denayer'in Lyon'la anlaşması, Maicon'un ağır ve şahsi hataları fazla yapmasının üzerine Serdar Aziz'in sık sakatlıkları Terim'i o bölgede harekete geçirirken başarılı teknik adam gündemine birçok defans oyuncu tercihleri girmişti.

Fatih Terim Ömer Toprak'ı veto etti

'Değişeceğiz, yenileneceğiz' diyerek taşları yerinden oynatan ve işe ilk olarak defans hattından başlayan Fatih Terim'e birçok stoper önerilmiş Terim ise scout ekibiyle beraber hareket ederek Luyindama ve Marcao'yu transfer etmişti. Özellikle yazın defans arayışlarını sürdürürken menajerler aracılığıyla kendisine oyuncu teklif edilen Fatih Terim'in Ömer Toprak'ı net bir dille veto ettiği öğrenildi.

Tecrübeli oyuncuyu istemeyen ve 'Amansakın' diyen Terim'in Abdurrahim Albayrak'a 'Milli takımda kendisine çok şans vermiştim, oynadığı bütün maçlarda beni yaktı. Kişisel hataları çok fazla, oyun kurmada zaafları var, savruk bir futbolcu asla olmaz' dediği öğrenildi.

Şu sıralar adı sık sık Beşiktaş ile anılan Ömer Toprak, B.Dortmund'da bu sezon sadece 12 maçta forma giydi. (Akşam)

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:26
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