Fatih Terim'den Muslera'ya net mesaj: Seni asla sattırmam

Galatasaray’da kaptan Selçuk İnan ve 2. kaptan Muslera’yla sezon sonunda yolların ayrılacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Birkaç gündür devam eden bu haberler sonrasında iki futbolcunun da morali bozuldu. Oyuncularının moralini yüksek tutmaya çalışan teknik direktör Fatih Terim iki kaptanıyla da özel bir görüşme gerçekleştirdi. Terim’in Selçuk’a ‘Söylenenlere takılma, sen bu takımın kaptanısın. İşine odaklan. Sezon sonu oturup konuşacağız” dediği öğrenildi.

Muslera'ya büyük destek

Fatih Terim, Muslera’yla yaptığı bire bir toplantıda ise “Çıkan haberlere aldırma… Her futbolcunun inişli çıkışlı süreci olabilir. Ama sen kendini bir an önce toparla. Aklını sadece takıma ver. Sen bu takımın bel kemiğisin. Seni sattırmayı düşünmüyorum. Böyle bir durum söz konusu bile olamaz” sözleriyle oyuncusunun gönlünü kazandı. Uruguaylı eldiven için sezon başında Arjantin devi Boca Juniors’tan teklif gelmiş ancak Sarı-Kırmızılı yönetim kabul etmemişti.