Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den Mehmet Topal bombası!
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal'ı istiyor.05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:25
Üst üste yaptığı transfer hamleleriyle taraftarlarını heyecanlandıran Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia gündemde...
Takvim'de yer alan habere göre; Yerli stoper olarak elinde sadeceAhmet Çalık olan ve o bölgeye oyuncu arayan Fatih Terim'in Mehmet Topal'ın transferi istediği belirtiliyor. Şu anda boşta olan tecrübeli futbolcunun ismi İspanyol kulüpleri ve Medipol Başakşehir ile anılıyordu.
4 yıl Galatasaray forması giymişti
2006-2010 yılları arasında Galatasaray formasını da giyen Mehmet Topal'ın yeniden Sarı-Kırmızılı takımda oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
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