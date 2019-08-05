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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den Mehmet Topal bombası!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal'ı istiyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:25
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den Mehmet Topal bombası!

Üst üste yaptığı transfer hamleleriyle taraftarlarını heyecanlandıran Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia gündemde...

Takvim'de yer alan habere göre; Yerli stoper olarak elinde sadeceAhmet Çalık olan ve o bölgeye oyuncu arayan Fatih Terim'in Mehmet Topal'ın transferi istediği belirtiliyor. Şu anda boşta olan tecrübeli futbolcunun ismi İspanyol kulüpleri ve Medipol Başakşehir ile anılıyordu.

4 yıl Galatasaray forması giymişti

2006-2010 yılları arasında Galatasaray formasını da giyen Mehmet Topal'ın yeniden Sarı-Kırmızılı takımda oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:25
  1. Ahmet Çalık
  2. Fatih Terim
  3. Mehmet Topal

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