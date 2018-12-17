Fatih Terim'den locada transfer hamlesi! 'Sizden haber bekliyorum'
Medipol Başakşehir ve Galatasaray arasındaki karşılaşmayı locadan takip eden Fatih Terim ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, transfer pazarlığı yaptı.17 Aralık 2018 Pazartesi 11:44
Medipol Başakşehir ile Galatasara arasında oynanan Süper Lig maçını locada izleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Başkan Göksel Gümüşdağ uzun süre sohbet etti.
4 isim verdi
Terim'in bu görüşme sırasında kadroda şans bulamayan Volkan, Attamah, Kerim Frei ve Adebayor'u sordu. Başakşehir'den haber beklediklerini iletti.
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