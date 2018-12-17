Fatih Terim'den locada transfer hamlesi! 'Sizden haber bekliyorum'

Medipol Başakşehir ile Galatasara arasında oynanan Süper Lig maçını locada izleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Başkan Göksel Gümüşdağ uzun süre sohbet etti.

4 isim verdi

Terim'in bu görüşme sırasında kadroda şans bulamayan Volkan, Attamah, Kerim Frei ve Adebayor'u sordu. Başakşehir'den haber beklediklerini iletti.